„Dem ist Prozess zu machen, der ist abzuschieben“

Er sei „wütend auf jene Politiker, die es zugelassen haben, dass Messerstechereien, Vergewaltigungen, Bandenkriege und andere kapitale Straftaten in Österreich mittlerweile an der Tagesordnung sind“, zeigte sich FPÖ-Chef Herbert Kickl in einer Aussendung aufgebracht: „Das ist ein Systemversagen erster Güte, für das nun auch ein Jugendlicher in Villach mit seinem Leben bezahlen musste“. Derartige Ereignisse seien „schrecklich und unfassbar traurig und das Ergebnis der Sicherheits- und Asylpolitik der Systemparteien“. Kickl forderte ein rigoroses Durchgreifen im Asylbereich.