Wie 2013! Schumnig & Co. stehen wieder ganz oben

Zweite Saison, erster Titel! Die Spartans Althofen kürten sich erstmals zum Meister in der Division II Ost. Weil man am Freitag im zweiten Spiel der „Best of 3“-Finalserie Lendhafen (mit den Ex-Größen um Peter Kasper, Gert Prohaska & Alex Cijan) mit 7:3 bog. „Es war eine brutal harte Saison, mit dem Glück auf unserer Seite“, bilanziert Spartans-Obmann Ferid Pjanic, dessen Jungs die Vorherrschaft von Tarco Klagenfurt – das zuletzt neun Jahre in Folge Meister wurde – beendeten. Und klar wurde da dann auch entsprechend gefeiert. „Einige sind noch immer unterwegs“, lachte Pjanic am Samstagabend.