Politik fällt bei Hälfte der Österreicher durch

Zweier-Koalition nur noch mit FPÖ-Beteiligung

Nun haben wir einmal die Politiker, die wir haben – und weder bei Rot, noch Schwarz, noch Blau noch Grün noch Pink steht an der Spitze eine Veränderung an. Gäbe es, was nicht ausgeschlossen ist, Neuwahlen: Wem würden die Österreicher also mit dem bestehenden Spitzenpersonal ihre Stimme geben? Die FPÖ würde mit 33 Prozent ein klares Plus im Vergleich zur Nationalratswahl Ende September (28,8 Prozent) verzeichnen, die ÖVP unter dem neuen Parteichef Christian Stocker hingegen von 26,3 Prozent auf 19 abrutschen.