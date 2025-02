Lehrerin zeigte ihren Schülern Hamas-Massaker

Entsetzte Mutter: „Davor wollten wir unsere Kinder schützen“

In den nächsten Minuten erblickten die Schüler blutüberströmte Leichen, Verletzte mit fehlenden Gliedmaßen und chaotische Szenen in den angegriffenen Kibbuzen und bei einem Musikfestival. Natürlich berichteten die Kinder ihren Eltern über ihr traumatisches Erlebnis in der Schule, woraufhin sich die Erziehungsberechtigten bei der Schulleitung beschwerten. „Das ist genau das, wovor wir unsere Kinder schützen wollten“, zeigte sich eine Mutter gegenüber der Nachrichtenseite „ynetnews“ entsetzt.