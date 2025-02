Hamas-Geiseln: „Hungrig und in ständiger Angst“

Trumps „Riviera“-Pläne erzürnen Hamas

Zuletzt hatten die Pläne von US-Präsident Donald Trump, den Gazastreifen zu übernehmen und daraus eine „Riviera des Nahen Ostens“ machen, für Aufregung gesorgt. Hamas-Chef Khalil al-Hayya erklärte am Montag in Teheran, dieses Vorhaben sei „zum Scheitern verurteilt“: „Wir werden sie zu Fall bringen, so wie wir die Pläne davor zu Fall gebracht haben“, sagte er am Montag bei einer Gedenkveranstaltung zum 46. Jahrestag der Islamischen Revolution.