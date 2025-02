180 Tage Zeit: Trump erlässt weltweite Gegenzölle

Trump hatte erst kürzlich Zölle für Stahl und Aluminium angeordnet. Die Europäische Union kündigte eine Reaktion darauf an. „Unrechtmäßige Zölle zulasten der EU werden nicht unbeantwortet bleiben – sie werden entschiedene und verhältnismäßige Gegenmaßnahmen nach sich ziehen“, so EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am vergangenen Dienstag. Wie die Maßnahmen konkret ausfallen werden, blieb vorerst offen.