Darum steigen die Gas-Preise jetzt so stark an

Zuletzt stieg der Preis für Erdgas auf den höchsten Stand seit rund zwei Jahren. Aber auch in den kommenden Monaten ist mit Verwerfungen am Gasmarkt zu rechnen. Obwohl der Bedarf in den Sommermonaten geringer ist, werden derzeit an den europäischen Gasmärkten für diese Monate höhere Preise gefordert als für den nächsten Winter. Schuld daran seien die Regelungen für die Gasspeicher. Die tieferen Temperaturen sorgen aktuell für einen höheren Gasverbrauch und die Gasreserven sinken – in Österreich auf derzeit rund 58 Prozent der Speicherkapazitäten. In den wärmeren Monaten müssen jedoch die Gasspeicher wieder gefüllt werden, begründete Urbantschitsch die aktuelle Preisentwicklung.