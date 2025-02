Eierknappheit macht Texaner zu Hühnerhaltern

Restaurantkette verlangt Aufpreis für Eiergerichte

In manchen Läden sind die Eierregale leer, in anderen werden pro Kunde höchstens ein Dutzend Eier verkauft. Die Restaurantkette Waffle House verlangt einen Aufpreis von 50 Cent auf jedes Ei in einem Gericht. Vergangene Woche wurden in Seattle mitten in der Nacht 500 Eier aus dem Lagerraum eines Restaurants gestohlen.