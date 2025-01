Rendi-Wagner: „Die nächste Pandemie kommt“

Eigene „Health Task Forces“ als Expertengruppen würden aber auch zunehmend international tätig sein, so die ECDC-Direktorin. „Wir sind seit dem Ausbruch von Mpox (Affenpocken; Anm.) im Kongo.“ Erst vor kurzem habe der Gesundheitsminister von Ruanda um Entsendung eines ECDC-Teams gebeten, um die Situation rund um einen Ausbruch des Marburg Virus in diesem Land zu begutachten und das Ende des Ausbruchs zu bestätigen. Hinzu komme, dass man auf dem Westbalkan mit den dortigen EU-Beitrittsländern, in der Türkei, Moldawien und der Ukraine helfe, die Öffentliche Gesundheit so zu stärken, dass man an den EU-Status herankomme.