„Wir haben zu wenig Trainingsstätten in Kärnten!“

„In Kärnten haben wir passende Kicker leider nur auf der Turrach. Aber da bin ich fast gleich schnell im Absolutpark in Flachauwinkl – da gibt’s die besten Bedingungen“, so Köchl, der Benni Lengger trainiert seit dieser zehn Jahre alt ist. „Sein Erfolg freut mich riesig, ist für mich extrem emotional. Ich trainiere mit ihm seit seine Mama ihn zu uns in den Verein gebracht hat.“