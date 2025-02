Silber! Ein Villacher strahlt bei Jugend-Olympia

Svancer als Vorbild

Das große Vorbild ist Weltcup-Ass Matej Svancer, der zu Jahresanfang ja in Klagenfurt im Big Air dominiert hatte. „Wir haben schon öfter zusammen trainiert.“ Ich bewundere ihn für die starken Leistungen, er ist ein Vorbild“, meint Lengger, für den es am Donnerstag in der Big-Air-Quali wieder ernst wird. Am Samstag steigt da das Finale.