Geschäft mit der Schönheit: Achtung, Lebensgefahr!

Dutzende Opfer klagen an

Mehr als eineinhalb Jahre dauern bereits die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wien und des Landeskriminalamtes in einem weiteren spektakulären Fall rund um mutmaßlichen Schönheits-Pfusch an. Es geht um eine längst in die Insolvenz geschlitterte „Beauty-Klinik“ in bester Lage im Herzen der Stadt. Dutzende Opfer klagen an.