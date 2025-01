„Wir haben gebettelt, dass sie aufgenommen wird“

Verdacht: Zusammenhang mit Lippen-Aufspritzen

Am Freitag, dem 13. Oktober, wurde seine Frau erstmals in der Klinik Donaustadt vorstellig, am 15. und 16. Oktober wurde sie jeweils mit der Rettung ins Spital gebracht. „Es war immer dasselbe. Blutabnahme, Abtasten und dann wurde sie nach Hause geschickt“, berichtet der 36-Jährige von bis zu acht Stunden langen Ambulanzaufenthalten. Am 17. Oktober die Aufnahme: „Wir haben regelrecht darum gebettelt.“