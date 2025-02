Neue Köpfe braucht das Land

Herbert Kickl, der Wahlgewinner und von Bundespräsident Alexander Van der Bellen erst im Jänner viel zu spät mit der Regierungsbildung beauftragte Chef der FPÖ, war wochenlang so nahe an der Tür zum Kanzleramt wie kein Blauer jemals zuvor. Doch er hat die Türschnalle mit seiner Art der Verhandlungsführung selbst so hoch gesetzt, dass er sie letztlich nicht erreichen konnte.