„Echte Interessen, nicht bloß Parteiinteressen“

„Wir müssen die Wirtschaftskammer aus dem Würgegriff der ÖVP befreien“, poltert FP-Chef Erwin Angerer bei der Präsentation der Kandidaten und des Programms für die Wirtschaftskammerwahl am 12. und 13. März. „Die ÖVP ist nicht der Eigentümer der Kammer, sondern die Unternehmen.“ Offiziell gab sich Angerer da noch optimistisch in Bezug auf die Koalitionsverhandlungen, die dann doch am frühen Nachmittag scheiterten. Der Ton hatte aber schon eine deutliche Schärfe.