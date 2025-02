Unos-Kandidat: „Es braucht eine Kammerreform“

„Der Umbau der Kammer in Richtung einer echten Interessensvertretung, in Richtung eines Sprachrohrs für die Unternehmerinnen und Unternehmer ist der Auftrag“, nimmt sich Weinhold vor. Mit Kritik am übermächtigen Wirtschaftsbund wird ebenfalls nicht gespart: „Es liegen einige Dinge am Tisch, die umgesetzt gehören“, so Bernhard. Seit Jahren sei der ÖVP-Bund in Verantwortung: „Die Maßnahmen, die jetzt versprochen werden, hätten sie bereits umsetzen können.“