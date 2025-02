Mattle will Dreierkoalition, Abwerzger enttäuscht

Mattle fühle sich „bestätigt“ und bezeichnete Kickl als „Alleinherrscher“. „Herbert Kickl will nicht nur Alleinherrscher in der FPÖ sein, sondern in seinem Machtrausch auch in der Republik das alleinige Sagen haben“, reagiert Tirols Landeshauptmann auf das Aus der blau-schwarzen Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene.