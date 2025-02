Macron lädt Politiker in Paris zu großem KI-Gipfel

Österreich von Schallenberg und Plakolm vertreten

Neun Länder, darunter Frankreich und Deutschland, sowie Verbände und Unternehmen hatten am Vorabend eine Initiative namens „Current AI“ angekündigt, die die Entwicklung von KI von öffentlichem Interesse fördern solle. Die Initiative will in den kommenden fünf Jahren bis zu 2,5 Milliarden Dollar (2,41 Milliarden Euro) zusammenbekommen, um den Zugang zu privaten und öffentlichen Datenbanken in Bereichen wie Gesundheit und Bildung zu fördern. Ziel ist nach Angaben der Gründer, KI transparenter und sicherer zu machen.