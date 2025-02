Blauer Dämpfer für die Radoffensive in Graz

Die Grazer Rathauskoalition aus KPÖ, Grüne und SPÖ trieb seit Amtsantritt die Radoffensive in der Murmetropole mit aller Macht voran – und damit auch so manch andere Verkehrsteilnehmer zur Weißglut. Doch jetzt gab‘s einen gehörigen Dämpfer: Die unter der letzten Landesregierung bereits abgesegnete Errichtung eines Fahrradstreifens in der Heinrichstraße ist nun vom Tisch. Dies stellte die neue Verkehrslandesrätin Claudia Holzer via Aussendung klar.