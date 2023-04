Land treibt Rad-Offensive in Graz weiter voran

Die vor wenigen Jahren ausgerufene und mit 100 Millionen Euro dotierte Radfahroffensive nimmt in Graz immer mehr Fahrt auf. Nachdem die nun auch nicht mehr ganz neue Rathauskoalition aus KPÖ, Grüne und SPÖ beim Ausbau aufs Tempo drückt, zieht nun auch das Land nach. In der Heinrichstraße (wird geführt als B 72 und fällt in den Zuständigkeitsbereich des Landes) steht eine umfassende Sanierung ins Haus. Und dabei wird der Platz auch kräftig umverteilt.