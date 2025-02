Nationalteam abgesagt: „Wollte nicht frei nehmen!“

Ein echtes Ferlach-Urgestein geht am heutigen Samstag in seine 16. Handball-Saison! Mathias Rath verpasste den ganzen Herbst nach einem Bandscheibenvorfall, ist erst jetzt wieder voll fit. Gegen Angstgegner Krems – in der Historie gab’s für Ferlach in 25 Duellen erst zwei Siege – gibt er sein Comeback.