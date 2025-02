Immer mehr Frauen gründen Unternehmen

Frauen bei „Gewerbe und Handwerk“ voran

Im Spitzenfeld liegt das Burgenland beim Frauenanteil unter den Gründern: 49,1 Prozent bedeuten im Bundesländervergleich den zweiten Platz, der Österreichschnitt beträgt 46 Prozent. Während die Gründerinnen in der Sparte „Gewerbe und Handwerk“ die Nase vorne hatten, waren „Transport und Verkehr“ sowie „Information und Consulting“ von den Männern dominiert. Auffallend ist auch die hohe Gründungsintensität: Mit einem Wert von 5,1 Neugründungen je 1000 Einwohner liegt das Burgenland an der Spitze aller Bundesländer und über dem Österreichschnitt (4,5). Spitzenreiter innerhalb des Burgenlandes ist der Bezirk Neusiedl am See mit 326 Neugründungen, dahinter folgten Eisenstadt-Umgebung (315) und Oberwart (263).