Gepeinigte Schüler ließen Porno-Lehrer auffliegen

Der Steirer wurde umgehend suspendiert und die Staatsanwaltschaft Graz informiert. Kurz danach wurden bei einer Hausdurchsuchung sämtliche Datenträger sichergestellt. Da geriet der Religionslehrer in Panik: Er kaufte sich ein neues Handy und loggte sich in seinen Account ein, in der Hoffnung, noch Daten löschen zu können. Doch die Ermittler kamen ihm dahinter. Als er kurz vor einer Einvernahme eines Opfers dieses anstiftete, falsch auszusagen, kam er vorübergehend in Untersuchungshaft.