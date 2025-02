Kollision beim Abbiegen: Pkw krachte in Mauer

Der 29-jährige Armenier war kurz vor 18 Uhr auf der Münchner Straße in Schwaz in nördliche Richtung unterwegs. Von dort kam ihm zur selben Zeit ein 69-jähriger Österreicher in seinem Pkw entgegen. Als dieser nach links in eine Einfahrt einbiegen wollte, konnte der 29-Jährige laut Polizei nicht mehr rechtzeitig abbremsen und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Wagen des Armeniers wurde dadurch gegen eine Mauer geschleudert.