Trumps Gaza-Plan ist „jenseits des Universums“

Trump hatte am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu verkündet, die USA würden den Gazastreifen „übernehmen“ und in eine wirtschaftlich florierende „Riviera des Nahen Ostens“ verwandeln. Die dort lebenden Palästinenser müssten das Gebiet verlassen. Die Äußerungen stießen sowohl im Ausland als auch in den USA auf heftige Kritik. US-Regierungsvertreter bemühten sich danach darum, die Wogen zu glätten und Trumps Aussagen zu relativieren.