Nach Schock im Cup doppeltes Menü bestellt

Mit dem Taxi zum Mci

An seinen Unfall hat Halbig nur noch vage Erinnerungen. „Ich weiß nur noch dunkel, dass ich mich nicht bewegen habe dürfen. Und dass ich im Krankenwagen gefahren bin, das hat sich angefühlt wie eine Minute“, erzählt der 26-Jährige. Nachdem die Ärzte festgestellt hatten, dass er von schweren Verletzungen verschont blieb, marschierte er noch in der Nacht aus dem Krankenhaus. Der Taxifahrer brachte ihn als Erstes zum Bahnhof. „Ich habe so Hunger gehabt, da bin ich zum McDonalds gegangen. Ich hab‘ dann vergessen, dass ich bereits was bestellt habe und dann nochmal etwas bestellt“, schmunzelt der Bayer.