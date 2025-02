Svancer mit Aspen-Sieg zu Big-Air-Gesamtführung!

Geburtstagskind Karrer in Aspen 6.

Snowboarderin Hanna Karrer landete beim Big-Air-Weltcup in Aspen indes auf Rang sechs. Am Tag ihres 17. Geburtstags und in Absenz der am Mittwoch erkrankt abgereisten Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser stellte die ÖSV-Zukunftshoffnung ihr bisher bestes Weltcup-Resultat vom Kreischberg Anfang Jänner damit ein. Den Sieg holte sich die Neuseeländerin Zoi Sadowski-Synnott.