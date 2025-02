300 Polizisten sind täglich bei Ski-WM im Einsatz

Allzu viel zu tun bekamen die Beamten vorerst nicht. „Es ist friedlich, es sind viele Schüler da und ältere Semester“, zog Doleschal zufrieden Bilanz. Täglich sind knapp 300 Polizisten in Saalbach-Hinterglemm im Einsatz. „Es geht auch viel um Information, wir sind sprichwörtlich als Freund und Helfer gefragt“, so Doleschal. Ein Beispiel gefällig? „Bei meinem letzten Nachtdienst, wollte jemand wissen, wo er jetzt noch was zu essen bekommt.“