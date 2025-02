Suche nach Regierung hat Rekordlänge erreicht

Erst am Dienstagabend kursierten gar Gerüchte über einen generellen Abbruch der Verhandlungen – ein solcher würde wohl zu Neuwahlen führen. Offenbar hakt es derzeit auch an einem Streit um Ministerposten. Die ÖVP beanspruche alle wichtigen Ministerien für sich, heißt es aus der FPÖ. Am Mittwoch geht es damit wohl mit besonders hitzigen Gesprächen weiter.