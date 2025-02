FPÖ ätzt gegen ÖVP: Verhandlungen „pausiert“

Die großen Differenzen zwischen FPÖ und ÖVP sind noch immer nicht ausgeräumt. Am Dienstagabend kursierten sogar Gerüchte über einen Abbruch der Verhandlungen – „Schwachsinn“, so ein hochrangiger Funktionär. „Wir pausieren eine Nacht und schlafen drüber“, so ein Verhandlungsteilnehmer. Am Mittwoch werde intensiv weiter verhandelt.