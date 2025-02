Ex-Profis haben oft kleinen Einfluss im Unterhaus

Sanel Kuljic (Saalbach)

Der ehemalige Nationalteam-Stürmer war in den vergangenen Jahren durch einen Wettskandal 2014 und fünf Jahre später durch Drogenhandel negativ in die Schlagzeilen geraten. Im September 2023 schloss er sich Saalbach in der 2. Klasse Süd an. Zum Einsatz kam er in der Vorsaison aber nur einmal – beim einzigen Saisonerfolg. In der aktuellen Spielzeit stand er schon viermal am Feld, Tor gelang ihm keines, dafür war der 47-Jährige bei einem „Dreier“ dabei.