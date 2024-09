Ex-Bulle Ilsanker netzte bei Debüt im Unterhaus

Alte Freunde wiedervereint

Was diesen Moment noch besonderer machte, war die Freundschaft, die hinter der sportlichen Fassade steht. Spieler-Co-Trainer Lukas Schubert und Stefan Ilsanker verbindet eine gemeinsame Geschichte. Die beiden kennen sich seit ihrer Jugendzeit und spielten bereits als Teenager zusammen. Im Nachwuchs trennten sich ihre Wege – bis jetzt. „Es war unglaublich! Ich durfte nach 20 Jahren wieder mit meinem besten Freund auf dem Platz stehen“, schildert Schubert überglücklich, der an diesem Tag ebenfalls glänzen konnte. Ein emotionales Ereignis, das an frühere Zeiten erinnerte.