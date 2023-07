Junuzovic wechselt ins Salzburger Unterhaus

Großes Interesse

Von mehreren Vereinen im Unterbau des Salzburger Fußballs soll es Interesse gegeben haben, seitdem bekannt wurde, dass der vierfache Meister mit Salzburg noch einmal aktiv werden will. Die geografische Nähe der Spielstätte und des Trainingsplatzes waren dabei ausschlaggebend. Der ehemalige Bundesliga-Profi lebt mit seiner Familie in Nonntal, kann beides innerhalb weniger Minuten erreichen. Zudem kann er weiterhin seinen neuen Job in der Scoutingabteilung der Bullen nachgehen. Bereits am Mittwoch wird der Neo-Athletiker im Zuge einer Pressekonferenz vom SAK vorgestellt. Danach geht es für den 55-fachen Teamspieler noch in den Urlaub.