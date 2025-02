Burgenland-Landtag: FPÖ übernimmt ÖVP-Klubräume

„Lösung für alle Fraktionen“

Durch die Verschiebungen bei der Landtagswahl – die FPÖ konnte deutlich zulegen und erstmals den zweiten Platz erreichen, die ÖVP rutschte auf Rang drei ab – kam es auch zu einer Neuaufteilung des Platzes. Vereinbart wurde das am Montag im Rahmen einer Präsidiale. „Wir haben eine Lösung gefunden, sodass alle Fraktionen geeignete Räumlichkeiten erhalten werden“, berichtet Landtagspräsident Robert Hergovich (SPÖ). Der Platz sei so verteilt worden, dass er nun in etwa der Größe der jeweiligen Klubs entsprechen würde. „Ich glaube, alle Mandatare finden nun gute Rahmenbedingungen für ihre Arbeit vor“, meint Hergovich.