Bierpartei wird bei keiner Wahl mehr antreten

Das zu Beginn sehr kleine Projekt habe dann „eine oarge Dynamik“ entwickelt, man habe „die heilige Dreifaltigkeit der Wahlen in Österreich“ durchgespielt, so Wlazny und spielte damit auf das Antreten bei der Wiener Gemeinderatswahl 2020, den Nationalratswahlen 2019 (nur Wien-weit) sowie 2024 und der Bundespräsidentenwahl 2022 an. Dies habe jedem Einzelnen, der involviert gewesen sei, sehr viel abverlangt.