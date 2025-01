Landtechnikriese parkt Mitarbeiter wieder beim AMS

„Produktionsfreie Zeit im Sommer überbrücken“

Nachdem man im Sommer 2024 um die 200 Mitarbeiter für jeweils drei bis vier Wochen mit Wiedereinstellungsgarantie arbeitslos gemeldet hatte, wird man auch heuer wieder auf eine befristete Freistellung für Beschäftigte in der Produktion und in produktionsnahen Bereichen zurückgreifen und diese beim AMS parken. „Mit Abbau von Urlaubs- und Zeitausgleichsbeständen, sowie befristeten Freistellungen über mehrere Wochen in Produktion und verbundenen Bereichen werden wir auch dieses Jahr die produktionsfreie Zeit im Sommer überbrücken“, kündigt Dietachmayr an.