Krise bei KTM macht ganzen Bezirk zum Sorgenkind

Braunau, Vöcklabruck und Linz-Land mit den stärksten Zuwächsen

Beim Blick auf die Oberösterreich-Karte werden die Folgen der Krise rund um den in die Pleite geschlitterten Motorradhersteller KTM deutlich sichtbar. Die Arbeitslosigkeit im Bezirk Braunau, zu dem ja sowohl Mattighofen als auch Munderfing und Schalchen gehören, in denen das Unternehmen Standorte hat, stieg im Jahresvergleich von Jänner 2024 auf 2025 um 31,3 Prozent. In Absolutzahlen bedeutet das, dass im Jänner 4143 Menschen ohne Arbeit waren, ein Plus von 987 Personen. Nicht nur in Braunau gab’s starke Zuwächse, sondern auch in den Bezirken Vöcklabruck (plus 18 Prozent) und Linz-Land (plus 17,1 Prozent).