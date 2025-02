Schrei-Duell im Dschungel und bye, bye Nina!

Die Stimmung im Dschungelcamp war an Tag 10 endgültig am Tiefpunkt angelangt. Maurice wollte mit Alessia nichts mehr zu tun haben – und pünktlich mit der Lieferung des Abendessens begann auch noch die nächste lautstarke Vorstellung des Lagerfeuer-Theaters. In den Hauptrollen des Dramas in mehreren Akten: Alessia, Edith und Sam. Camp-Mutti Nina beteiligte sich nicht am Zickenkrieg – und war am Ende glücklich, dass sie ausziehen durfte.