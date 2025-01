Dumpster-Urteil: „Gesetz ist Gesetz!“

„Warum darf das heute noch sein, obwohl viele sich selbst nicht ernähren können!“

Doch die Kritik vieler Leser beinhaltet auch einen Aufruf zur Besserung vonseiten der Supermärkte und Großkonzerne. Die eigentliche Frage ist: „Warum landet so viel Essen in unseren Mülltonnen?“. Besonders ärgerlich ist es für Bürger, denen es schwerfällt, selbst Lebensmittel für die eigene Familie auf den Esstisch zu bringen. Hier fehle es an Organisation und Gerechtigkeit.