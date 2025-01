Mayer bleibt als Obmann, geht als Generalsekretär

„Ich habe sowohl in der Partei als auch in den unterschiedlichen Regierungskonstellationen bereits einige Umbrüche erlebt. Besonders herausfordernd war für mich die Situation, als ich nach dem Wechsel von Daniela Gutschi in die Landesregierung im Februar 2021 als Landesgeschäftsführer zum Klubobmann gewählt wurde. Um eine reibungslose Übergabe, Stabilität und Kontinuität in der Salzburger Volkspartei sicherzustellen, wurde damals die von mir seitdem bekleidete Funktion des Generalsekretärs geschaffen. Da Niki Stampfer mittlerweile die Rolle als Landesgeschäftsführer vollinhaltlich ausfüllt, ist eine Aufrechterhaltung der Funktion eines Generalsekretärs nicht mehr erforderlich. Diese Funktion wird daher mit 1. Februar 2025 aufgelassen, sodass ich mich mit voller Kraft auf meine Position als Klubobmann konzentrieren kann“, so Mayer.