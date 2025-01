Jubel für die Uraufführung eines Wunderkindes

Bevor seine erste Sinfonie präsentiert wurde, betrat Zedginidze die Bühne allerdings erst einmal selbst und zwar in bester Begleitung seiner Förderin, der Violinistin Lisa Batiashvili, von deren Stiftung für außerordentliche musikalische Talente er unterstützt wird. Für sie komponierte er vor vier Jahren eine Violinsonate, zu der er sie selbst am Flügel begleitete. Eine impressionistisch anklingende Rhythmusstudie. Die Uraufführung seines Werkes überließ der junge Georgier dann der Camerata unter der Leitung von Francois Leleux. Was folgte, war ein langsam aufbauendes Streichermotiv, das sich durch alle Instrumentengruppen immer weiter entwickelte und sich um starke Rhythmen schlängelte, aus denen immer wieder fast jazzige Themen hervorspritzten, denen ganz entfernt Gershwin zugewinkt haben musste. Das gespannt lauschende Publikum beschloss dies mit großem Applaus.