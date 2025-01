Schwere Vorwürfe: ÖTTV-Chef bricht sein Schweigen

Nach langem Schweigen hat sich Tischtennis-Verbandspräsident Wolfgang Gotschke zu den Vorwürfen gegen ihn und ÖTTV-Sportdirektor Stefan Fegerl geäußert. Dass Fehler in der Kommunikation passiert sind, bestritt der 61-Jährige nicht. Aber: „Es gibt keinen Sportler oder Sportlerin, die jemals von mir behaupten könnte, ich habe sie persönlich unter Druck gesetzt oder psychische Gewalt ausgeübt“, sagte Gotschke. Bei der Vorstandswahl am 30. März will er kandidieren.