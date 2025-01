„Unverantwortlich“: Habesohn-Kritik an Verband

Es lägen so viele Fakten und Aussagen gegen die Verbandsspitze auf dem Tisch, so Habesohn. „Das lässt die Frage offen, wieso manche Landespräsidenten sich nicht schützend vor die betroffenen Sportler stellen. Das lässt dann schon am Aufsichtsorgan Präsidentenrat zweifeln.“Gotschke und Fegerl, für die die Unschuldsvermutung gilt, hatten in der Vergangenheit die Anschuldigungen zurückgewiesen und sollen dies auch vor der Kommission getan haben.