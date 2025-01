Letzter Tag für Kika/Leiner ++ Abschied von Schenk

Die Möbelkette Kika/Leiner schließt am heutigen Mittwoch endgültig. Und: Am Mittwoch wurde der verstorbene Schauspieler und Regisseur Otto Schenk im Wiener Stephansdom gebührend verabschiedet. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 29. Januar, mit Moderatorin Stefana Madjarov.