Netanyahu will wieder Hilfe nach Gaza lassen

Israels Regierung lässt seit Anfang März keine Hilfslieferungen mehr in den Gazastreifen, was international auf heftige Kritik stößt. Kürzlich hat das Sicherheitskabinett beschlossen, wieder Lieferungen in das Gebiet zu erlauben, allerdings mit einem anderen Mechanismus zur Verteilung der Hilfsgüter. Israel wirft der herrschenden Hamas im Gazastreifen vor, die Güter weiterzuverkaufen, um ihre Kämpfer und Waffen zu finanzieren.