Titelkrimi: Wird Sturm, WAC oder Austria Meister?

Auch Abstiegskampf spannend

Salzburg gewann in der 31. Runde auswärts 2:1 gegen Blau-Weiß und ist einen Zähler hinter dem WAC und der Austria Vierter. Am Samstag hatten sich in der Qualifikationsgruppe Altach und die Klagenfurter Austria torlos getrennt, während der GAK den LASK in Überzahl 1:0 besiegte. Auch die Entscheidung um den Abstieg fällt somit erst in der allerletzten Runde am Freitag. Hartberg fixierte mit einem 3:2-Heimsieg gegen die WSG Tirol Rang zwei in der Qualifikationsgruppe.