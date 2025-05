Oberwart gewinnt Final-Auftakt gegen Dragonz klar

Der Titelverteidiger gewann das Heimspiel gegen die Nord Dragonz aus Eisenstadt am Sonntag 81:63 (52:30) und ging in der „best of five“-Finalserie der Superliga mit 1:0 in Führung. Der Liga-„MVP“ Robert Allen war mit 20 Punkten und 13 Rebounds der beste Mann bei den Siegern. Bei den Dragonz kam Peter Turay auf 14 Zähler.