Österreich trennt nur ein Sieg vom Viertelfinale

Nach dem 3:2-Zittersieg nach Penaltyschießen über Slowenien erlebte Österreichs Eishockey-Team am Sonntag noch einen Abend nach Wunsch: Denn im letzten Spiel des Tages besiegte Lettland in der Gruppe A in der Avicii-Arena die Slowakei klar 5:1 – womit Österreich am Dienstag aus eigener Kraft den Aufstieg ins Viertelfinale fixieren kann!