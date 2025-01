Fulminante Performance von Oscar-Star Adrien Brody

Seine Ankunft in New York 1947 ist ein chaotisches Taumeln an Land. Seine Visionen und der Boden unter seinen Füßen schwanken. László Tóth (Adrien Brody), ein jüdischer Architekt, hat den Holocaust und das Konzentrationslager überlebt, und hat nichts als Hoffnung im Gepäck. Doch sein planerisches Talent wird zunächst verkannt, er verfällt dem Opium, vermisst seine noch in Budapest zurückgebliebene Frau (Felicity Jones). Bis sich das Blatt wendet und der gebürtige Ungar mit dem Bau eines monumentalen Gemeindezentrums betraut wird. Tóths künstlerische Radikalität, die sich ganz der Architektur des Brutalismus und schmucklosem Sichtbeton verschreibt, explodierende Kosten und das Unverständnis, ja die Arroganz seines reichen Auftraggebers (Guy Pearce) gegenüber den avantgardistischen Ideen des Juden kulminieren in Dissonanz, ja Kampf.