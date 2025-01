So leicht könnte „Sky Shield“-Streit gelöst werden

1.) Was die Streitkräfte fordern: Das Österreichische Bundesheer will seit geraumer Zeit – die Idee entstand noch vor dem Ukraine-Krieg – Luftabwehrraketen mit einer Reichweite bis 50 km anschaffen, denn Österreichs Luftraum ist notorisch unterverteidigt. MRAD nennt sich diese Klasse an Raketen, das steht für Medium Range Air Defence, also Mittelstrecken-Flugabwehr. In Wien platziert, würde sie einen Schutzschirm über die Hauptstadt legen, der Richtung Süden bis nach Wiener Neustadt reicht.